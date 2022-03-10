Китай отказался поставлять запчасти российским авиакомпаниям

«Китай отказался поставлять запчасти для самолетов российским авиакомпаниям, заявил в ходе конференции по техобслуживанию самолетов MRO Russia & CIS», — заявил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов.
По его словам, Россия рассматривает возможности поставки запчастей и комплектующих через другие страны, в том числе через Турцию.
Накануне грузовая авиакомпания «Атран» сообщила о приостановлении полетов из-за нехватки запчастей.
25 февраля США ввели ограничения на экспорт технологической продукции для отраслей российской промышленности. 26 февраля ЕС ввел санкции, запрещающие поставку самолетов, запчастей и комплектующих российским авиакомпаниям.
Ранее Минтранс РФ предложил удерживать в России арендованные зарубежные самолеты и платить за них в рублях.