Китай отказался поставлять запчасти российским авиакомпаниям

Китай отказался поставлять России запчасти и комплектующие для самолетов и теперь авиакомпании рассматривают возможность наладить поставки через другие страны, сообщает РБК .

Контрафакт в Россию часто проникает из Китая.

«Китай отказался поставлять запчасти для самолетов российским авиакомпаниям, заявил в ходе конференции по техобслуживанию самолетов MRO Russia & CIS», — заявил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов.

По его словам, Россия рассматривает возможности поставки запчастей и комплектующих через другие страны, в том числе через Турцию.

Накануне грузовая авиакомпания «Атран» сообщила о приостановлении полетов из-за нехватки запчастей.

25 февраля США ввели ограничения на экспорт технологической продукции для отраслей российской промышленности. 26 февраля ЕС ввел санкции, запрещающие поставку самолетов, запчастей и комплектующих российским авиакомпаниям.

Ранее Минтранс РФ предложил удерживать в России арендованные зарубежные самолеты и платить за них в рублях.