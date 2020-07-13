Китайские перебежчики работают с зарубежными спецслужбами и обвиняют власти КНР в пандемии

Бежавшие из Уханя сотрудники лаборатории, где впервые был выявлен коронавирус, дадут показания против Коммунистической партии Китая.

Сейчас они активно сотрудничают с западными спецслужбами.

«Они пока не говорят с прессой, но есть люди из лаборатории Уханя и из других лабораторий, которые приехали на Запад и оборачивают свидетельства в сторону виновности Коммунистической партии Китая. Я думаю, что люди будут шокированы», — цитирует экс-советника президента США Стива Бэннона ТАСС.

По его информации, сотрудники лаборатории покидали Китай и Гонконг с середины февраля. Сейчас «определенные перебежчики работают» с Федеральным бюро расследований (ФБР), чтобы выяснить вместе, что произошло в лаборатории Уханя.

Разведка США совместно с британской службой контрразведки готовят судебное дело.

В мае издание Associated Press со ссылкой на данные американской разведки написало, что власти Китая могли осознанно скрыть опасность коронавируса, чтобы успеть вовремя запастись медицинскими принадлежностями, которые нужны для лечения больных, пишет ura.ru.

В сокрытии информации Китай обвинил и разведывательный союз «Пять глаз», объединяющий представителей спецслужб Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и США.

Коронавирус. Медик. COVID-19. CC0

Также обвинения в адрес КНР высказал советник президента США Питер Наварро. Американский сенатор Линдси Грэм даже предложил законопроект, который даст право американскому президенту Дональду Трампу ввести санкции в отношении КНР за COVID-19.

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Ученые полагают — первая вспышка COVID-19 могла произойти в Ухане еще в августе прошлого года.

«Увеличение объема трафика в больницах в Ухане и поиск симптомов <в интернете> предшествовали документированному началу пандемии SARS-CoV-2 в декабре 2019 года», — сообщает Reuters со ссылкой на Гарвардскую медицинскую школу.

Ученые использовали в своих исследованиях спутниковые снимки, которые показали существенное увеличение трафика в китайских больницах в 2019-м.

Отмечено, что китайцы летом прошлого года искали в поисковиках симптомы, характерные для коронавируса нового типа.