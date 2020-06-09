Ученые полагают — первая вспышка COVID-19 могла произойти в Ухане еще в августе прошлого года.

«Увеличение объема трафика в больницах в Ухане и поиск симптомов <в интернете> предшествовали документированному началу пандемии SARS-CoV-2 в декабре 2019 года», — сообщает Reuters со ссылкой на Гарвардскую медицинскую школу.

Ученые использовали в своих исследованиях спутниковые снимки, которые показали существенное увеличение трафика в китайских больницах в 2019-м, пишет «Фонтанка». Отмечено, что китайцы летом прошлого года искали в поисковиках симптомы, характерные для коронавируса нового типа.

В исследовании подчеркивается — COVID-19 мог возникнуть естественным образом на юге Китая.

По версии китайских властей, город Ухань был охвачен коронавирусом в конце прошлого года, а эпицентром стал местный рынок морепродуктов. С 23 марта регион находился в самоизоляции.

В СМИ и сети неоднократно появлялись статьи о том, что власти Поднебесной скрывают реальную картину с вирусом. Так, Bloomberg опубликовал данные Лондонской школы гигиены, согласно которым число жертв COVID-19 могло быть гораздо больше. <К такому же выводу пришли и ученые из Гонконга.>

Разведданные

В апреле сообщалось, что причиной распространения новой коронавирусной инфекции по миру могла стать утечка из китайской лаборатории в китайском Ухане (провинция Хубэй), к такому выводу пришел Чрезвычайный комитет правительства Великобритании COBRA.

В Ухане расположены Институт вирусологии и Уханьский центр контроля заболеваний, причем в последнем проводились опыты над животными, в том числе над летучими мышами. Американский эксперт биобезопасности, профессор Ричард Эбрайт рассказал, что лично видел, как сотрудники этих лабораторий изучали вирусы, не соблюдая при этом технику безопасности.

Достоверность этой версии разведки официальные британские и китайские власти не признали.

Официально с начала пандемии в Китае выявили 83040 случаев заражения коронавирусом нового типа.