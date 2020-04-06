Разведка COBRA назвала версию, как Covid-19 разошелся по планете

Причиной распространения новой коронавирусной инфекции по миру могла стать утечка из китайской лаборатории в китайском Ухане (провинция Хубэй), к такому выводу пришел Чрезвычайный комитет правительства Великобритании COBRA, пишет Daily Mail.

Сообщается, что в Ухане расположены Институт вирусологии и Уханьский центр контроля заболеваний, причем в последнем проводились опыты над животными, в том числе над летучими мышами, цитирует «Комсомольская правда» содержание публикации британского издания.

Американский эксперт биобезопасности, профессор Ричард Эбрайт рассказал, что лично видел, как сотрудники этих лабораторий изучали вирусы, не соблюдая при этом технику безопасности, пишет «Взгляд».

Для подобных экспериментов нужен уровень защиты класса «четыре», а у китайских ученых был только класс «два», обеспечивающий минимальную защиту от заражения, рассказал эксперт.

Достоверность новой версии разведки официальные британские и китайские власти не признали.

Ранее известный вирусолог профессор Виктор Зуев рассказал, что появлению новых инфекций, таких как COVID-19, гонконгский грипп, атипичная пневмония, «испанский грипп», именно в Китае способствуют местный климат, скученность населения и образ жизни китайцев.

Коронавирус. CC0

Самый высокий уровень опасности

Ранее ученые сообщили о новых подробностях, которые могут служить доказательствами искусственного происхождения коронавируса Covid-19.

Некоторое время назад в США был введен временный мораторий на исследования по усилению функций патогенов, однако изучения продолжались.

Так, было предоставлено разрешение на изучение вируса гриппа, MERS и SARS. Помимо этого, методы создания искусственно созданного коронавируса были одобрены комитетом США по исследованиям двойного назначения.

В этом исследовании участвовали и китайские ученые из лаборатории Уханьского института вирусологии, которому в 2015 году присвоили самый высокий уровень опасности.