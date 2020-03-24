Вскрылись факты о лабораторном происхождении «короны»

Ученые сообщили о новых подробностях, которые могут служить доказательствами искусственного происхождения коронавируса, пишут « Известия ».

Некоторое время назад в США был введен временный мораторий на исследования по усилению функций патогенов, однако изучения продолжались.

Так, было предоставлено разрешение на изучение вируса гриппа, MERS и SARS. Помимо этого, методы создания искусственно созданного коронавируса были одобрены комитетом США по исследованиям двойного назначения.

В этом исследовании участвовали и китайские ученые из лаборатории Уханьского института вирусологии, которому в 2015 году присвоили самый высокий уровень опасности, отмечает издание.

Журнал Nature Medicine опубликовал материал с подписями 15 ученых о рискованных экспериментах по созданию гибридной версии коронавируса.

По данным специалистов, группой людей был создан искусственный патоген и проводилась проверка его способности к заражению на летучих мышах и клетках эпителия легких человека, пишет Газета.Ru.

Пандемия. Коронавирус. unsplash.com.

Создатели вируса изучали возможности заболевания, которые появляются из-за SARS-подобных вирусов. Вероятно, это делалось для того, чтобы избежать рисков при повторном появлении патогена.

Ранее иранский лидер Аятолла Аль Хаменеи считает, что коронавирус нового типа COVID-19 могли создать американские военные и не согласился принять помощь со стороны США в борьбе с пандемией, сообщает Associated Press.

Также депутат из Ирана Ахмад Алирезабехичи обвинил власти США в создании коронавируса. По мнению политика, COVID-2019 — биологическое оружие. Депутат отметил, что американцы занимаются «медицинским терроризмом», с которым «весь остальной мир должен бороться».