Конспирологическая версия: иранский лидер обвинил в создании «яда» американцев

Иранский лидер Аятолла Аль Хаменеи считает, что коронавирус нового типа COVID-19 могли создать американские военные и не согласился принять помощь со стороны США в борьбе с пандемией, сообщает Associated Press.

Аль Хаменеи имеет ввиду распространенную, но пока не имеющую никаких реальных доказательство конспирологическую теорию.

«Не знаю, насколько реально это обвинение, но когда оно существует, кто в своем уме доверит вам привозить себе медикаменты? Возможно ваша медицина — это способ распространить вирус еще больше. Вы пришлете людей под личиной докторов и терапевтов. На самом же деле они могут прийти просто проверить эффективность яда, который сами и создали», — заявил Аятолла.

Ранее депутат из Ирана Ахмад Алирезабехичи обвинил власти США в создании коронавируса. По мнению политика, COVID-2019 — биологическое оружие. Депутат отметил, что американцы занимаются «медицинским терроризмом», с которым «весь остальной мир должен бороться». Алирезабехичи считает, что власти США, запустив эпидемию, преследует две цели — снизить численность населения, а также разрушить экономику стран, чтобы сделать их более зависимыми".

Конспирологическую теорию об участии США в создании COVID-19 ранее также выдвигал один из членов китайского правительства, пишет polit.ru. Американский президент Дональд Трамп в свою очередь заявлял, что в пандемии COVID-19 виноват Китай.

Советская газета и «Глаза тьмы»

О смертоносном коронавирусе писала советская газета. Например, один случай имел место во второй половине XX века.

12 августа 1981 года газета «Известия» опубликовала материал о «жертвах таинственной болезни».

Эпицентром в тот раз была Испания. Издание сообщало о 89 погибших. Советские журналисты утверждали, что распространение вируса началось с американской авиабазы вблизи города Торрехон-де-Ардос.

Журналисты писали, что на территории базы якобы хранилось бактериологическое оружие. Именно на этой базе скончался в 1979 году сержант ВВС США со сходными симптомами болезни. Испанские специалисты были отстранены от вскрытия тела умершего. Тогда было высказано предположение, что массовая смерть от нетипичной пневмонии была вызвана утечкой вируса с этой базы.

На первый взгляд, публикация может показаться фейком. Однако вспышку пневмонии 1981 года в Торрехон-де-Ардос упоминают в научных публикациях. Этот случай подтверждает и статья из архива испанской газеты El Pais.

В том же 1981 году была опубликована книга Дина Кунца «Глаза Тьмы», в которой описывалось «важное и опасное» биологическое оружие.

Автор называл его создателями либо СССР, либо Китай — в зависимости от редакции. Оружие называлось Горки-400 или Ухань-400.

When a novel written in 1981 speaks of a humanly engineered virus made in the labs of #Wuhan #China, you know that this option has always been in the minds of people. #coronavirus pic.twitter.com/dn6Su3nTh9 — Amir Tsarfati (@BeholdIsrael) February 16, 2020

Возможно, это всего лишь интересное совпадение, которое также относится к конспирологическим теориям.