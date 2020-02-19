Глаза тьмы: о смертельном китайском коронавирусе Covid-19 писали еще в 1981 году

Всего в стране зафиксированы 74 185 подтвержденных случаев заболевания.
Журналист Амир Царфати опубликовал в своем микроблоге снимок одной из страниц книги Дина Кунца «Глаза тьмы», на которой описано «самое важное и опасное» биологическое оружие «Ухань-400», созданное китайскими учеными.
Эпицентром распространения SARS-CoV-2 стал как раз китайский город Ухань.
When a novel written in 1981 speaks of a humanly engineered virus made in the labs of #Wuhan #China, you know that this option has always been in the minds of people. #coronavirus pic.twitter.com/dn6Su3nTh9— Amir Tsarfati (@BeholdIsrael) February 16, 2020
Книга была написана в 1981 году. И только тогда вирус называли биологическим оружием.
Родина — СССР
В комментариях под постом Царфати один из пользователей привел отрывок из более ранней версии книги Кунца, в которой «Ухань-400» назывался «Горки-400», а его «родиной» якобы был СССР.
Возможно, это всего-лишь интересное совпадение.
Deal with it pic.twitter.com/bQNn8pMT9T— Аргумент XIV (@askoldisback) February 16, 2020
Меры
Между тем российские власти временно запретили въезд в Россию гражданам Китая в целях туризма, работы и в частных целях — соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Дата принято меры — 20 февраля, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
Сроки запрета не уточняются.