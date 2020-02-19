Глаза тьмы: о смертельном китайском коронавирусе Covid-19 писали еще в 1981 году

Китайский коронавирус стал одной из главных тем последнего месяца. По последним данным, число погибших от коронавирусной инфекции нового типа 2019-nCoV — получивший впоследствии название Covid-19 — в Китае достигло 2004 человек.

Всего в стране зафиксированы 74 185 подтвержденных случаев заболевания.

Журналист Амир Царфати опубликовал в своем микроблоге снимок одной из страниц книги Дина Кунца «Глаза тьмы», на которой описано «самое важное и опасное» биологическое оружие «Ухань-400», созданное китайскими учеными.

Эпицентром распространения SARS-CoV-2 стал как раз китайский город Ухань.

When a novel written in 1981 speaks of a humanly engineered virus made in the labs of #Wuhan #China, you know that this option has always been in the minds of people. #coronavirus pic.twitter.com/dn6Su3nTh9 — Amir Tsarfati (@BeholdIsrael) February 16, 2020

Книга была написана в 1981 году. И только тогда вирус называли биологическим оружием.

Родина — СССР

В комментариях под постом Царфати один из пользователей привел отрывок из более ранней версии книги Кунца, в которой «Ухань-400» назывался «Горки-400», а его «родиной» якобы был СССР.

Возможно, это всего-лишь интересное совпадение.

Deal with it pic.twitter.com/bQNn8pMT9T — Аргумент XIV (@askoldisback) February 16, 2020

Меры

Между тем российские власти временно запретили въезд в Россию гражданам Китая в целях туризма, работы и в частных целях — соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Дата принято меры — 20 февраля, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Сроки запрета не уточняются.