Иранский политик обвинил американских военных в разработке коронавируса

Депутат из Ирана Ахмад Алирезабехичи обвинил власти США в создании коронавируса. По мнению политика, COVID-2019 — биологическое оружие.

Оно было сделано в рамках реализации плана по созданию так называемого однополярного мира.

«Коронавирус COVID-2019 мог быть разработан в лабораториях США в рамках реализации плана по созданию так называемого однополярного мира», — заявил иранский депутат, его цитирует РИА Новости.

Депутат отметил, что американцы занимаются «медицинским терроризмом», с которым «весь остальной мир должен бороться», пишет ura.ru.

Алирезабехичи считает, что власти США, запустив эпидемию, преследует две цели — снизить численность населения, а также разрушить экономику стран, чтобы сделать их более зависимыми".

1981 год

12 августа 1981 года газета «Известия» опубликовала материал о «жертвах таинственной болезни».

Эпицентром в тот раз, по всей видимости, была Испания. Издание сообщало о 89 погибших. Советские журналисты утверждали, что распространение вируса началось с американской авиабазы вблизи города Торрехон-де-Ардос.

Журналисты писали, что на территории базы якобы хранилось бактериологическое оружие. Именно на этой базе скончался в 1979 году сержант ВВС США со сходными симптомами болезни. Испанские специалисты были отстранены от вскрытия тела умершего. Тогда было высказано предположение, что массовая смерть от нетипичной пневмонии была вызвана утечкой вируса с этой базы.

На первый взгляд, публикация может показаться фейком. Однако вспышку пневмонии 1981 года в Торрехон-де-Ардос упоминают в научных публикациях. Этот случай подтверждает и статья из архива испанской газеты El Pais.

В том же 1981 году была опубликована книга Дина Кунца «Глаза Тьмы», в которой описывалось «важное и опасное» биологическое оружие.

Автор называл его создателями либо СССР, либо Китай — в зависимости от редакции. Оружие называлось Горки-400 или Ухань-400.

Возможно, это всего лишь интересное совпадение. Впрочем, как и публикация в «Известиях».