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Жизнь

О смертоносном коронавирусе писала советская газета

Многие помнят вспышку пневмонии в конце 2002 года, когда в том же Китае произошла вспышка заболевания, но он не достигла тех масштабов, что COVID-19.

Вирус, болезнь.
Вирус, болезнь.
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Однако им могла предшествовать еще не одна вспышка атипичной пневмонии. Например, один случай имел место во второй половине XX века.

12 августа 1981 года газета «Известия» опубликовала материал о «жертвах таинственной болезни».

Эпицентром в тот раз, по всей видимости, была Испания. Издание сообщало о 89 погибших. Советские журналисты утверждали, что распространение вируса началось с американской авиабазы вблизи города Торрехон-де-Ардос, пишет mail.ru.

Журналисты писали, что на территории базы якобы хранилось бактериологическое оружие. Именно на этой базе скончался в 1979 году сержант ВВС США со сходными симптомами болезни. Испанские специалисты были отстранены от вскрытия тела умершего. Тогда было высказано предположение, что массовая смерть от нетипичной пневмонии была вызвана утечкой вируса с этой базы.

На первый взгляд, публикация может показаться фейком. Однако вспышку пневмонии 1981 года в Торрехон-де-Ардос упоминают в научных публикациях. Этот случай подтверждает и статья из архива испанской газеты El Pais.

В том же 1981 году была опубликована книга Дина Кунца «Глаза Тьмы», в которой описывалось «важное и опасное» биологическое оружие.

Автор называл его создателями либо СССР, либо Китай — в зависимости от редакции. Оружие называлось Горки-400 или Ухань-400.

Возможно, это всего лишь интересное совпадение. Впрочем, как и публикация в «Известиях».

Современная вспышка коронавируса началась в конце декабря в Китае. С тех заболели более 95 тыс. человек, 3286 умерли, еще 53 тыс. выздоровели.

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