Китайские СМИ рассказали о повальном пьянстве россиян и доходах, которые не растут с 1991 года

В России две беды — отсутствие экономического роста и «повальное» пьянство среди мужчин, сообщает китайское издание Baijiahao (перевод — InoSMI ).

«Большая часть мужского населения страны подвержена алкоголизму» и «пьет каждый день», причем «дешевый и низкосортный алкоголь», утверждает издание. В результате мужчины не доживают до глубокой старости (автор статьи напоминает, что средняя продолжительность жизни россиянина — не больше 67 лет, в то время как россиянки — 77).

Современные русские выпивают из-за того, что экономика находится в «длительном застое», отмечает журналист.

Он напоминает, что советские власти пытались побороть проблему, вводя сухой закон, но мера оказалась неэффективной. С распадом СССР, могут сделать вывод читатели в Поднебесной, мало что изменилось.

«С 1991 года зарплата россиян практически не увеличилась, а постоянный рост цен заставляет женатых мужчин взваливать на себя огромную ответственность» и заливать стресс спиртным", — уверен автор.

Знакомился ли автор статьи при ее подготовке с данными Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), можно только гадать, пишет «Росбалт».

При этом медики ВОЗ отмечают, что в РФ с 2003 года наблюдается резкое сокращение потребления спиртного и, соответственно, смертности.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что неправильно считать Китай «старшим братом» для России. Подобными категориями вообще не следует характеризовать отношения между какими-либо двумя странами, уверен глава МИД. Лавров подчеркнул, что Россия выступает за выстраивание отношений с суверенными государствами на основе взаимной выгоды.

Также он добавил, что отношения государств вышли на «беспрецедентно стратегический уровень».