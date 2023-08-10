10 августа
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Политика

Китайские власти отменили для россиян сдачу отпечатков пальцев для визы

Российские туристы освобождаются от сдачи отпечатков пальцев для получения визы в Китай.

В Китае.
В Китае.
trinixy.ru

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До 31 декабря отпечатки не нужно сдавать для получения однократных или двукратных виз для бизнеса (M), туристических (L), семейных (Q2), транзитных (G) целей и виз для членов экипажей (C), указывает bfm.ru.

Ранее президент РФ Владимир Путин отменил визы для граждан Грузии. Указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, граждане Грузии смогут въезжать в Россию и выезжать из страны без оформления визы.

Исключения составляют те, кто приехал в Россию учиться, работать или планирует находиться в стране дольше 90 дней.

Кроме того, грузинским сотрудникам Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в РФ и членам их семей будут оформлять однократные визы на три месяца.

После аккредитации таких сотрудников они и их семьи могут въезжать в РФ и выезжать из страны без оформления виз в течение всего срока аккредитации.

Ранее мы рассказывали, в какие страны российские туристы могут отправиться без визы летом 2023 года.

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