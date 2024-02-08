8 февраля
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Политика

Когда выйдет интервью Карлсона с Путиным. Где можно посмотреть

Американский журналист Такер Карлсон рассказал, когда выйдет интервью с Владимиром Путиным.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Дата и время выхода интервью с Путиным

Интервью Карлсона с Путиным опубликуют 9 февраля в 2:00 по мск.

Где можно посмотреть интервью

Посмотреть интервью с Владимиром Путиным можно будет на сайте журналиста в полной версии без монтажа.

Также интервью с Путиным опубликуют в X, рассказал Карлсон. Илон Маск пообещал не блокировать данное видео.

Напомним, что интервью с российским президентом длиться два часа.

Ранее altapress.ru рассказывал, кто такой Такер Карлсон и почему он взял интервью у Путина.

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