Когда выйдет интервью Карлсона с Путиным. Где можно посмотреть

Дата и время выхода интервью с Путиным
Интервью Карлсона с Путиным опубликуют 9 февраля в 2:00 по мск.
Где можно посмотреть интервью
Посмотреть интервью с Владимиром Путиным можно будет на сайте журналиста в полной версии без монтажа.
Также интервью с Путиным опубликуют в X, рассказал Карлсон. Илон Маск пообещал не блокировать данное видео.
Напомним, что интервью с российским президентом длиться два часа.
Ранее altapress.ru рассказывал, кто такой Такер Карлсон и почему он взял интервью у Путина.
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