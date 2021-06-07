Коллекторы пожаловались Бастрыкину из-за слов депутата о «сволочах»

Парламентарий публично называл коллекторов «нелюдями», «сволочами» и «паразитами», пишет РБК.

НАПКА сообщает — в октябре прошлого года Милонов в программе «Звезды сошлись» на НТВ назвал коллекторов «нелюдями». Он также заявил, что «отнимал бы у них паспорта» и «лишал половой принадлежности».

Парламентарий назвал их «клопами», «паразитами общества», «сволочами», «негодяями» и «гаденышами».

Представители ассоциации обратились в экспертную организацию, которая провела лингвистическую и социологическую экспертизу высказываний Милонова.

«Установлено, что в высказываниях Милонова о группе лиц „коллекторы“ сообщается негативная информация, <…> имеются признаки унижения группы. Также установлено, что в высказывании содержатся признаки унижения достоинства, оскорбления коллекторов как группы лиц, объединенных по профессиональному признаку, и как социальной группы», — сообщает НАПКА об итогах экспертизы (цитата по РБК).

НАПКА направила заявление Бастрыкину и попросила провести проверку слов Милонова на наличие признаков возбуждения ненависти или вражды (ст. 282 УК), пишет polit.ru. Заявление передали в столичное управление СК. В мае представителям НАПКА ответили, что доводы коллекторов лежат за пределами компетенции ведомства. Жалобу направили в полицию.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. sledcom.ru

Позиция депутата

Милонов не отрицал, что возбуждает ненависть к коллекторам. Однако он отметил, что это не попадает под уголовную статью, так как они не относятся к социальной группе. Он снова высказался, что коллекторы — это «нелюди». В НАПКА попросили главу СК проверить и эти слова.

Депутат заявил изданию, что расценил обращение коллекторов в СК как попытку давления на него.

Лишить пенсии

Ранее Виталий Милонов, член комитета Госдумы по развитию гражданского общества и вопросам общественных и религиозных объединений, в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что если человек работал коллектором, он должен быть лишен пенсии.

«Законодательно нужно запретить коллекторам занимать какую-либо должность после такой работы. <…> Потому что это сволочь. Я предлагаю юридически записать, что коллектор, лицо, которое работает коллектором, лишается права называть себя гражданином. Потому что нужно быть полным подонком и негодяем, чтобы звонить матерям и угрожать им, что мы убьем вашего сына, если он не вернет долг микрофинансовой организации», — сказал парламентарий.

Также Виталий Милонов считает, что коллекторы должны просить прощения у общества. Помимо этого, их нужно приговаривать к 10 годам исправительных работ.