«Потому что сволочь»: в Госдуме предложили лишить пенсии одну из категорий россиян

Виталий Милонов, член комитета Госдумы по развитию гражданского общества и вопросам общественных и религиозных объединений, в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил , что если человек работал коллектором, он должен быть лишен пенсии.

Репрессивная функция должна быть только у государства, уверен депутат.

И пояснил свою позицию.

«Законодательно нужно запретить коллекторам занимать какую-либо должность после такой работы. <…> Потому что это сволочь. Я предлагаю юридически записать, что коллектор, лицо, которое работает коллектором, лишается права называть себя гражданином. Потому что нужно быть полным подонком и негодяем, чтобы звонить матерям и угрожать им, что мы убьем вашего сына, если он не вернет долг микрофинансовой организации», — сказал парламентарий.

Также Виталий Милонов считает, что коллекторы должны просить прощения у общества. Помимо этого, их нужно приговаривать к 10 годам исправительных работ.

Сейчас Совет Федерации рассматривает поправки, увеличивающие штраф за незаконную деятельность коллекторов до 500 тысяч рублей, наказывать за такие правонарушения предлагают и кредитные организации.

Ранее Милонов заявил, что депутаты Госдумы РФ получают справедливую зарплату, однако ее едва хватает на содержание семьи, рабочие задачи и оплату труда помощников. Он заявил, что в Госдуме не получают свыше 300 тыс. рублей.