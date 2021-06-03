«Потому что сволочь»: в Госдуме предложили лишить пенсии одну из категорий россиян

Репрессивная функция должна быть только у государства, уверен депутат.
И пояснил свою позицию.
«Законодательно нужно запретить коллекторам занимать какую-либо должность после такой работы. <…> Потому что это сволочь. Я предлагаю юридически записать, что коллектор, лицо, которое работает коллектором, лишается права называть себя гражданином. Потому что нужно быть полным подонком и негодяем, чтобы звонить матерям и угрожать им, что мы убьем вашего сына, если он не вернет долг микрофинансовой организации», — сказал парламентарий.
Также Виталий Милонов считает, что коллекторы должны просить прощения у общества. Помимо этого, их нужно приговаривать к 10 годам исправительных работ.
Сейчас Совет Федерации рассматривает поправки, увеличивающие штраф за незаконную деятельность коллекторов до 500 тысяч рублей, наказывать за такие правонарушения предлагают и кредитные организации.
Ранее Милонов заявил, что депутаты Госдумы РФ получают справедливую зарплату, однако ее едва хватает на содержание семьи, рабочие задачи и оплату труда помощников. Он заявил, что в Госдуме не получают свыше 300 тыс. рублей.