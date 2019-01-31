Комик Зеленский стал главным претендентом на должность президента Украины

Шоумен и актер Владимир Зеленский возглавил президентский рейтинг на Украине. По опросам, его поддерживает больше жителей страны, чем остальных кандидатов, передает ТАСС.

По данным опросов разных организаций, за Зеленского готовы проголосовать 19−23% избирателей Украины. Действующий президент Петр Порошенко и политик Юлия Тимошенко делят 2 и 3 места с 16−18% сторонников.

Как отмечает агентство, вторую половину 2018 года лидером всех рейтингов была Юлия Тимошенко, а действующий глава государства зачастую даже не попадал в тройку лидеров. В начале 2019 года он мог рассчитывать только на 4−5 место, но сейчас его рейтинг вырос.

Социологи отмечают, что Зеленский популярнее на юге и востоке Украины. В Киеве комик делит первенство с Порошенко. Тимошенко лидирует в центре и на севере, а на западе делит лидерство с действующим главой государства

Напомним, ранее Владимир Зеленский пообещал избирателя вернуть «оккупированные» земли и заставить Россию возместить нанесенный ущерб.