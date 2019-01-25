Кандидат в президенты Украины Зеленский пообещал захватить мир и вернуть «оккупированные» земли

Украинский шоумен и актер, а ныне — кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что Украина должна завоевать мир без сдачи своих территорий и интересов. Шоумен при этом пообещал вернуть «оккупированные» земли и заставить Россию возместить нанесенный ущерб.

«Мы должны завоевать мир для Украины… Сдача национальных интересов и территорий не может быть предметом никаких переговоров», — заявил Зеленский в предвыборной программе.

По мнению кандидата, перед партнерами из Евросоюза и гарантами по Будапештскому меморандуму — РФ, США и Британией — необходимо ставить вопрос поддержки Украины в стремлении завершить войну, «вернуть временно оккупированные территории и заставить агрессора возместить нанесенный ущерб», пишут РИА Новости.

Предвыборная гонка в Украине началась 31 декабря. ЦИК зарегистрировал уже 13 кандидатов.

Лидером рейтинга на протяжении последних месяцев остается глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Петр Порошенко официально пока не объявил о намерении баллотироваться на второй срок. Его рейтинг составляет около 14%.

Владимир Зеленский подал документы в комиссию 25 января. Партия «Слуга народа» выдвинула его кандидатом за четыре дня до этого. В начале января шоумен заявил, что уже более 200 тысяч человек изъявили желание стать членами его команды.

В конце декабря 2018 года комик придерживался другой патетики. Тогда он говорил, что стране нужно пересмотреть языковую политику и сохранить русский язык.