Комик Зеленский собирается стать президентом Украины и сохранить русский язык

Комик и бывший кавээнщик Владимир Зеленский, которого рассматривают как реального кандидата на выборах президента Украины, заявил, что нужно пересмотреть языковую политику в стране. Об этом пишет РИА Новости.

Еще в октябре верховная рада приняла в первом чтении законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. По мнению парламентариев, украинский языке станет обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

Зеленский не согласен с этой категоричностью законопроекта и сказал об этом в интервью телеведущему Дмитрию Гордону:

Мы живем на Украине, и для меня вопрос языка всегда был вопросом времени. Я считаю, что не надо никого ломать, как когда-то выжгли украинский язык с этой территории. Мы не должны выжигать тех, кто говорит на других языках. Мы не имеем права, это просто неправильно… В Конституции все написано, мы уже все про язык знаем… Все знают украинский, на востоке не знают — выучат… Ну и все, есть украинский язык — государственный. А говорите, как хотите, я так считаю.

А по поводу сноса памятников Ленину и переименования улиц с советскими названиями артист заявил, что вместо них нужно устанавливать те символы, которыми может гордиться Украина, но не те, которые разъединяют население:

Вот я сношу памятник Ленину — и хочу поставить тому, кем будет гордиться вся страна. И это — литературные деятели, уж точно не политики! Не надо накалять страсти в разных регионах Украины. Поставьте писателя, что вам мешает? Вон Булгаков — украинец? Украинец. Или, если хотите лишний раз утереть соседу нос, поставьте Гоголя.

Видимо, шоумен намекает на установку памятников Бандере и подобным ему националистам, с чем не согласна часть украинских граждан.

Напомним, что выборы президента на Украине пройдут в конце марта 2019 года. Многие считают, что Зеленский мог бы побороться за этот пост. Однако пока Владимир в преддверии выборов воздерживался от политических высказываний. Этот разговр о языковой политике и переименованиях можно считать первым таким разговором артиста.

По данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, за Зеленского готовы проголосовать 14,6% избирателей, он уступает в популярности лишь Юлии Тимошенко (21,2%), но обходит нынешнего украинского президента Петра Порошенко (11,6%).