14 октября
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Политика

Комиссовали 700 мобилизованных из учебного центра. Причины

Из учебного центра в Елани (Свердловская область) домой отправили около 700 мобилизованных.

Армия России. Военная техника.
Армия России. Военная техника.
минобороны.рф, CC BY 4.0

Некоторые оказались непригодны для службы, другая часть была ошибочно мобилизована, пишет ura.ru.

Депутат Госдумы РФ Максим Иванов в своем Telegram-канале сообщил, что все больше обоснованных вопросов возникает к качеству работы военкоматов.

По словам парламентария, он посетил медицинскую роту, где ему сказали, что за последние две недели домой отправили 400 человек, у которых обнаружены проблемы со здоровьем. Еще 300 мужчин оказались неправомерно мобилизованы.

Депутат возмущен — «вся информация о том, кого можно мобилизовать, а кого нет, должна быть в военкоматах».

Ранее в учебном центре Свердловской области умер еще один мобилизованный, заявил депутат Госдумы Максим Иванов.

Так, число погибших в учебном центре достигло четырех.

Умер один из мобилизованных сибиряков в военной части Омска. Причина смерти мужчины временно не установлена до выяснения всех обстоятельств, заявили в бюро судебно-медицинской экспертизы.

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