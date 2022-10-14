Комиссовали 700 мобилизованных из учебного центра. Причины

Из учебного центра в Елани (Свердловская область) домой отправили около 700 мобилизованных.

Некоторые оказались непригодны для службы, другая часть была ошибочно мобилизована, пишет ura.ru.

Депутат Госдумы РФ Максим Иванов в своем Telegram-канале сообщил, что все больше обоснованных вопросов возникает к качеству работы военкоматов.

По словам парламентария, он посетил медицинскую роту, где ему сказали, что за последние две недели домой отправили 400 человек, у которых обнаружены проблемы со здоровьем. Еще 300 мужчин оказались неправомерно мобилизованы.

Депутат возмущен — «вся информация о том, кого можно мобилизовать, а кого нет, должна быть в военкоматах».

Ранее в учебном центре Свердловской области умер еще один мобилизованный, заявил депутат Госдумы Максим Иванов.

Так, число погибших в учебном центре достигло четырех.

Умер один из мобилизованных сибиряков в военной части Омска. Причина смерти мужчины временно не установлена до выяснения всех обстоятельств, заявили в бюро судебно-медицинской экспертизы.