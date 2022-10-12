12 октября
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Происшествия

Умер четвертый мобилизованный в учебном центре

В учебном центре Свердловской области умер еще один мобилизованный, сообщил депутат Госдумы Максим Иванов, передает ТАСС.

Армия России. Военная техника.
Армия России. Военная техника.
минобороны.рф, CC BY 4.0

У мобилизованного остановилось сердце, врачи четырежды возвращали россиянина к жизни.

Однако медикам не удалось его спасти мужчину.

Детали произошедшего выясняют органы военного следствия и военной прокуратуры.

Таким образом, число погибших в учебном центре достигло четырех, пишет Lenta.ru. Мобилизованные ушли из жизни по разным причинам.

Ранее умер один из мобилизованных сибиряков в военной части Омска. Причина смерти мужчины временно не установлена до выяснения всех обстоятельств, заявили в бюро судебно-медицинской экспертизы.

Также сообщалось, что трое мобилизованных скончались в Свердловской области.

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