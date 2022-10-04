Трое мобилизованных скончались в Свердловской области

44-летний мужчина из Челябинской области подрался с другим мобилизованным 28 сентября, в результате чего получил тяжелую травму головы. Его отправили домой, но 30 сентября он скончался, сообщает e1.ru.
Двое других погибших были из Курганской области.
«Смерть одного может быть связана с приступом эпилепсии на фоне алкогольного отравления. В причинах гибели второго разбираются военные следователи, дело контролирует военный прокурор Еланского гарнизона, — сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова изданию 74.ru.
Ранее в Алтайском крае три человека скончались от коронавируса.