4 октября
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Жизнь

Трое мобилизованных скончались в Свердловской области

В Свердловской области в Еланском гарнизоне скончались трое мужчин, призванных по частичной мобилизации. Причина смерти у всех разная.

Армия России. Военная техника.
Армия России. Военная техника.
минобороны.рф, CC BY 4.0

44-летний мужчина из Челябинской области подрался с другим мобилизованным 28 сентября, в результате чего получил тяжелую травму головы. Его отправили домой, но 30 сентября он скончался, сообщает e1.ru.

Двое других погибших были из Курганской области.

«Смерть одного может быть связана с приступом эпилепсии на фоне алкогольного отравления. В причинах гибели второго разбираются военные следователи, дело контролирует военный прокурор Еланского гарнизона, — сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова изданию 74.ru.

Ранее в Алтайском крае три человека скончались от коронавируса.

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