Коммунисты победили на выборах в Госдуму в Якутии

КПРФ победила в Якутии на выборах в Госдуму после обработки 100% протоколов, сообщает РИА Новости .

После обработки 100% протоколов УИК, по данным ЦИК Якутии, большинство голосов на выборах набрала партия КПРФ.

«КПРФ — 35,15%, партия «Единая Россия» — 33,22%, «Новые люди» — 9,87%, «Справедливая Россия — За правду» — 8,19%", — написано на табло региональной ЦИК.

Среди кандидатов в Госдуму по одномандатному округу Якутии победил кандидат от КПРФ Петр Аммосов — 21,61% голосов, пишет bfm.ru.

Явка избирателей составила 51,23%.

В Республике Алтай после обработки 85,17% протоколов «Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму с 38,23% голосов.

КПРФ набирает 30,69%, ЛДПР — 8,23%, «Справедливая Россия — За правду» — 8,12%.