Коммунисты решили не поддерживать кандидатуры Силуанова и Решетникова. Есть вопросы и по Голиковой

Члены КПРФ планируют проголосовать против кандидатур Антона Силуанова и Максима Решетникова, заявил председатель КПРФ Геннадий Зюганов на заседании фракции, сообщает ТАСС .

По словам лидера коммунистов, члены фракции будут голосовать категорически против.

КПРФ воздержится при голосовании по кандидатуре вице-премьера Татьяны Голиковой и проголосует против курируемых ею министров. Эсеры поддержали коммунистов и также воздержатся, указывает "МК".

"Единая Россия" в итоге Голикову поддержали, дав ей своего рода кредит доверия на будущее.

Накануне профильный комитет Госдумы поприветствовал кандидатуру Силуанова на пост главы министерства финансов РФ. Решетников является кандидатом на пост главы Минэкономразвития, напоминает Газета.Ru.

В данный момент в Госдуме пленарное заседание, на котором будет утвержден новый состав кабмина.

Ранее стало известно о том, что Сергей Шойгу покидает пост министра обороны. Его место займет Андрей Белоусов, а сам Шойгу займет пост секретаря при Совете безопасности РФ.

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