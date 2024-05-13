13 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Политика

Коммунисты решили не поддерживать кандидатуры Силуанова и Решетникова. Есть вопросы и по Голиковой

Члены КПРФ планируют проголосовать против кандидатур Антона Силуанова и Максима Решетникова, заявил председатель КПРФ Геннадий Зюганов на заседании фракции, сообщает ТАСС.

По словам лидера коммунистов, члены фракции будут голосовать категорически против.

КПРФ воздержится при голосовании по кандидатуре вице-премьера Татьяны Голиковой и проголосует против курируемых ею министров. Эсеры поддержали коммунистов и также воздержатся, указывает "МК".

"Единая Россия" в итоге Голикову поддержали, дав ей своего рода кредит доверия на будущее.

Накануне профильный комитет Госдумы поприветствовал кандидатуру Силуанова на пост главы министерства финансов РФ. Решетников является кандидатом на пост главы Минэкономразвития, напоминает Газета.Ru.

В данный момент в Госдуме пленарное заседание, на котором будет утвержден новый состав кабмина.

Ранее стало известно о том, что Сергей Шойгу покидает пост министра обороны. Его место займет Андрей Белоусов, а сам Шойгу займет пост секретаря при Совете безопасности РФ.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Театральная ярмарка «Папин день»
Лирическая комедия «Сильвия»
Мастер-класс по каллиграфии
Учимся танцевать танго
День советского кино
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость