Коммунисты требуют снять Бутину с выборов в Госдуму

Коммунисты утверждают, что Бутина получила денежное вознаграждение от гражданина США и генерального директора компании, торгующей криптовалютой Backlog.Com.Inc, Бирна Патрика. Он сотрудничает с ФБР.
Кроме того, Мария Бутина владеет акциями 34 иностранных компаний, заявили в КПРФ.
Партийцы направили запрос в ЦИК, чтобы проверить Бутину на предмет нарушения закона о выборах, который запрещает кандидату иметь иностранные счета.
Напомним, уроженка Барнаула Мария Бутину намерена избраться по партспискам «Единой России» от Кировской области.