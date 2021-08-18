Коммунисты требуют снять Бутину с выборов в Госдуму

Кировское отделение КПРФ требует снять с выборов в Госдуму кандидатку Марию Бутину.

Коммунисты утверждают, что Бутина получила денежное вознаграждение от гражданина США и генерального директора компании, торгующей криптовалютой Backlog.Com.Inc, Бирна Патрика. Он сотрудничает с ФБР.

Кроме того, Мария Бутина владеет акциями 34 иностранных компаний, заявили в КПРФ.

Партийцы направили запрос в ЦИК, чтобы проверить Бутину на предмет нарушения закона о выборах, который запрещает кандидату иметь иностранные счета.

Напомним, уроженка Барнаула Мария Бутину намерена избраться по партспискам «Единой России» от Кировской области.