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Политика

Коммунисты в АКЗС избрали нового руководителя, понимающего в самоуправлении

Новым руководителем фракции КПРФ в Алтайском краевом Законодательном Собрании (АКЗС) стал Андрей Кривов, сообщает пресс-служба парламента.

Андрей Кривов, руководитель фракции КПРФ в АКЗС.
Андрей Кривов, руководитель фракции КПРФ в АКЗС.
akzs.ru.

Нового руководителя фракции КПРФ избрали 11 января на заседании депутатского объединения.

«Им стал заместитель председателя комитета по правовой политике и местному самоуправлению Андрей Кривов», — говорится в сообщении.

Прежний руководитель фракции Александр Ткачев планирует сосредоточить силы на работе в аппарате краевого комитета.

Напомним, Ткачев возглавил объединение коммунистов в АКЗС осенью 2021 года, когда его предшественница Мария Прусакова прошла в Госдуму.

Андрей Кривов родился 4 июля 1958 года в Барнауле, получил образование в АлтГТУ по направлению «Оборудование и технология сварочного производства», второе — юридическое образование — получил в Алтайской академии экономики и права.

До избрания в VIII созыв АКЗС долгое время работал в аппарате краевого парламента.

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