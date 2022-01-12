Коммунисты в АКЗС избрали нового руководителя, понимающего в самоуправлении

Новым руководителем фракции КПРФ в Алтайском краевом Законодательном Собрании (АКЗС) стал Андрей Кривов, сообщает пресс-служба парламента.

Нового руководителя фракции КПРФ избрали 11 января на заседании депутатского объединения.

«Им стал заместитель председателя комитета по правовой политике и местному самоуправлению Андрей Кривов», — говорится в сообщении.

Прежний руководитель фракции Александр Ткачев планирует сосредоточить силы на работе в аппарате краевого комитета.

Напомним, Ткачев возглавил объединение коммунистов в АКЗС осенью 2021 года, когда его предшественница Мария Прусакова прошла в Госдуму.

Андрей Кривов родился 4 июля 1958 года в Барнауле, получил образование в АлтГТУ по направлению «Оборудование и технология сварочного производства», второе — юридическое образование — получил в Алтайской академии экономики и права.

До избрания в VIII созыв АКЗС долгое время работал в аппарате краевого парламента.