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Политика

Компанию, снявшую масштабный клип в поддержку Путина, предупредили об ответственности

Уральскую компанию «Сима-Ленд», записавшую видеоролик в поддержку президента страны Владимира Путина, в котором участвовали несколько тысяч человек, оштрафуют за нарушение требований Роспотребнадзора.

Скриншот видеоклипа.

Флешмоб в поддержку президента был незаконным, уже решили в Министерство безопасности Свердловской области, поскольку люди в клипе не соблюдают социальную дистанцию и нарушают масочный режим, пишет «Коммерсантъ».

Руководству компании «Сима-Ленд» вынесено предупреждение. Возможно, в дальнейшем она будет оштрафована.

Несложно догадаться, что патриотический флешмоб стал ответом на активные действия навальновской оппозиции в социальных сетях.

«Сима-Ленд» стала одной из первых компаний, записавших видеоклип в поддержку Путина. Бывшие сотрудники компании рассказали, что подобные флешмобы — частая практика. Более того, каждый рабочий день в «Сима-ленд» начинается с прослушивания гимна России.

Владелец компании Андрей Симановский отрицает связь выпуска ролика с протестами.

В Барнауле подобную патриотическую акцию провели на заводе АТИ.

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