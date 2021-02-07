Компанию, снявшую масштабный клип в поддержку Путина, предупредили об ответственности

Флешмоб в поддержку президента был незаконным, уже решили в Министерство безопасности Свердловской области, поскольку люди в клипе не соблюдают социальную дистанцию и нарушают масочный режим, пишет «Коммерсантъ».
Руководству компании «Сима-Ленд» вынесено предупреждение. Возможно, в дальнейшем она будет оштрафована.
Несложно догадаться, что патриотический флешмоб стал ответом на активные действия навальновской оппозиции в социальных сетях.
«Сима-Ленд» стала одной из первых компаний, записавших видеоклип в поддержку Путина. Бывшие сотрудники компании рассказали, что подобные флешмобы — частая практика. Более того, каждый рабочий день в «Сима-ленд» начинается с прослушивания гимна России.
Владелец компании Андрей Симановский отрицает связь выпуска ролика с протестами.
В Барнауле подобную патриотическую акцию провели на заводе АТИ.