На барнаульском заводе станцевали в поддержку Путина

В соцсетях набирает обороты флешмоб #ПутинНашПрезидент, заметил « Ридус ». Клипы с песнями и танцами в поддержку главы государства записывают простые жители, спортсмены, медики, а в Барнауле ролик сняли на заводе.

«Патриотический флешмоб стал, как утверждают его участники, ответом на пропагандистскую кампанию оппозиции в социальных сетях», — пишет издание.

Первыми танцевальное видео в поддержку Путина, по данным readovka.ru, выпустила компания «Сима-ленд». Бывшие сотрудники рассказали, что подобные флешмобы — частая практика. Более того, каждый рабочий день в «Сима-ленд» начинается с прослушивания гимна России.

Владелец компании Андрей Симановский отрицает связь выпуска ролика с протестами.

Барнаульский АТИ тоже присоединился к флешмобу. Сотрудники записали песню и сняли клип в цехе, исполнив танец в масках с триколором.

Ранее сообщалось, что уровень доверия президенту Путину снизился до 29%, согласно опросу «Левада-центра».