На барнаульском заводе станцевали в поддержку Путина

«Патриотический флешмоб стал, как утверждают его участники, ответом на пропагандистскую кампанию оппозиции в социальных сетях», — пишет издание.
Первыми танцевальное видео в поддержку Путина, по данным readovka.ru, выпустила компания «Сима-ленд». Бывшие сотрудники рассказали, что подобные флешмобы — частая практика. Более того, каждый рабочий день в «Сима-ленд» начинается с прослушивания гимна России.
Владелец компании Андрей Симановский отрицает связь выпуска ролика с протестами.
Барнаульский АТИ тоже присоединился к флешмобу. Сотрудники записали песню и сняли клип в цехе, исполнив танец в масках с триколором.
Ранее сообщалось, что уровень доверия президенту Путину снизился до 29%, согласно опросу «Левада-центра».