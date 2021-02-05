Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 февраля -8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика

Снизился уровень доверия Путину

Уровень доверия президенту РФ Владимиру Путину снизился до 29%, согласно опросу «Левада-центра» (организация признана иностранным агентом в РФ).

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

В октябре Путину доверяли 34%.

На втором месте с 21% ответ — «не доверяю никому», на третьем (19%) — затруднились с ответом или отказались отвечать.

Премьеру Михаилу Мишустину доверяют 12%, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому — 10%, главе Минобороны Сергею Шойгу — 8%, главе МИД Сергею Лаврову — 7%.

Оппозиционер Алексей Навальный в рейтинге доверия набрал 5%, обогнав лидера КПРФ Геннадия Зюганова (4%).

При этом одобряют деятельность Путина 64%, в старших возрастных группах таких ожидаемо больше, не одобряют — 34%, здесь заметно больше молодежи, пишет «Росбалт».

Опрос проводился в 137 населенных пунктах. Опрошено 1 тыс. 616 человек от 18 лет и старше методом личного интервью.

В декабре 2020 года уровень доверия президенту России Владимиру Путину стабилизировался после весенне-летнего падения, связанного с пандемией, свидетельствуют данные «Левада-центра». Оппозиционер Алексей Навальный в ноябре заручился доверием 3%, а октябрьский показатель составлял 4%. Его рейтинг в течение года колебался в пределах 2−4%.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость