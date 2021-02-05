Снизился уровень доверия Путину

В октябре Путину доверяли 34%.

На втором месте с 21% ответ — «не доверяю никому», на третьем (19%) — затруднились с ответом или отказались отвечать.

Премьеру Михаилу Мишустину доверяют 12%, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому — 10%, главе Минобороны Сергею Шойгу — 8%, главе МИД Сергею Лаврову — 7%.

Оппозиционер Алексей Навальный в рейтинге доверия набрал 5%, обогнав лидера КПРФ Геннадия Зюганова (4%).

При этом одобряют деятельность Путина 64%, в старших возрастных группах таких ожидаемо больше, не одобряют — 34%, здесь заметно больше молодежи, пишет «Росбалт».

Опрос проводился в 137 населенных пунктах. Опрошено 1 тыс. 616 человек от 18 лет и старше методом личного интервью.

В декабре 2020 года уровень доверия президенту России Владимиру Путину стабилизировался после весенне-летнего падения, связанного с пандемией, свидетельствуют данные «Левада-центра». Оппозиционер Алексей Навальный в ноябре заручился доверием 3%, а октябрьский показатель составлял 4%. Его рейтинг в течение года колебался в пределах 2−4%.