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Политика

Опрос: об уровне доверия Путину и Навальному узнавали социологи

Уровень доверия президенту России Владимиру Путину стабилизировался после весенне-летнего падения, связанного с пандемией, свидетельствуют данные «Левада-центра».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

В ноябре о своем доверии российскому лидеру социологом сообщили 32% респондентов.

По сравнению с октябрем россияне стали доверять Путину чуть меньше (месяц назад о своем доверии ему заявили 34%), но по сравнению с июлем, когда уровень доверия президенту достиг минимума в 23%, в ноябре этот показатель вырос на 9%.

Премьер-министру Михаилу Мишустину в ноябре доверяли 14% участников опроса, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому — 13%, министру обороны Сергею Шойгу — 10%.

Оппозиционер Алексей Навальный в ноябре заручился доверием 3%, а октябрьский показатель составлял 4%. Его рейтинг в течение года колебался в пределах 2−4%, пишет polit.ru.

Алексей Навальный.
Алексей Навальный.
www.instagram.com/navalny/

Не изменился уровень доверия к Дмитрию Медведеву, Сергею Собянину, Сергею Фургалу и Сергею Миронову — этим политикам доверяют по 2% респондентов.

Если бы выборы

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, за Путина готовы отдать голоса 39% опрошенных (респонденты сами называли фамилии политиков). На втором месте Жириновский (6%), на третьем Зюганов (2%), за ним следует Навальный (2%). 16% респондентов не знают, за кого стали бы голосовать, а 24% вообще не пошли бы на выборы.

Об исследовании

Опрос проводили 19−26 ноября по всей России среди 1 607 человек.

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