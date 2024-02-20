Кондитерская фабрика Roshen перешла в собственность России

Октябрьский районный суд Липецка также запретил деятельность Петра и Алексея Порошенко на территории России.

Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий.

В 2017 году компания законсервировала фабрику в Липецке по политико-экономическим причинам.

Ранее украинские конфеты корпорации Roshen не пропустили в Алтайский край. Таможенники и сотрудники пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю остановили автомобиль, в котором была партия конфет общим весом около 1600 кг. При этом информация о продукции в товаросопроводительных документах отсутствовала.

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