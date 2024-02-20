20 февраля
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Политика

Кондитерская фабрика Roshen перешла в собственность России

Липецкая фабрика Roshen, принадлежащая Петру Порошенко, стала собственностью России, сообщает РИА Новости.

Производство на Липецкой кондитерской фабрике Roshen.
Производство на Липецкой кондитерской фабрике Roshen.
roshen.ru

Октябрьский районный суд Липецка также запретил деятельность Петра и Алексея Порошенко на территории России.

Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий.

В 2017 году компания законсервировала фабрику в Липецке по политико-экономическим причинам.

Ранее украинские конфеты корпорации Roshen не пропустили в Алтайский край. Таможенники и сотрудники пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю остановили автомобиль, в котором была партия конфет общим весом около 1600 кг. При этом информация о продукции в товаросопроводительных документах отсутствовала.

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