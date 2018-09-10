Конфуз: Путин неправильно вводил бюллетень в КОИБ на выборах

«Оказалось, что президент не той стороной положил бюллетень, он положил его в открытую, а у нас КОИБы заточены на то, чтобы соблюдать тайну голосования», — пояснила глава ЦИК Элла Памфилова.
«Президент, как человек открытый, два раза пытался ввести так, КОИБ сказал, что это неправильно, и с третьего раза бюллетень был принят», — добавила глава ЦИК.
«Бюллетень неустановленной формы»: Путин и умная урна для голосования pic.twitter.com/qgbeK9xrcy— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 сентября 2018 г.
Путин голосовал на избирательном участке № 2151 в Российской академии наук на улице Косыгина, пишет Lenta.ru.
9 сентября в России проходил единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тысячи выборов разного уровня.
Уже ночью, с «борта № 1», летевшего во Владивосток, президент РФ поздравил Сергея Собянина с победой на выборах.