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Конфуз: Путин неправильно вводил бюллетень в КОИБ на выборах

Президент РФ Владимир Путин при голосовании на выборах мэра Москвы неправильно вводил свой бюллетень в комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), поэтому аппарат не сразу принял документ, сообщает ТАСС.

Владимир Путин проголосовал на выборах мэра Москвы.
Владимир Путин проголосовал на выборах мэра Москвы.
kremlin.ru

«Оказалось, что президент не той стороной положил бюллетень, он положил его в открытую, а у нас КОИБы заточены на то, чтобы соблюдать тайну голосования», — пояснила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Президент, как человек открытый, два раза пытался ввести так, КОИБ сказал, что это неправильно, и с третьего раза бюллетень был принят», — добавила глава ЦИК.

Путин голосовал на избирательном участке № 2151 в Российской академии наук на улице Косыгина, пишет Lenta.ru.

Владимир Путин проголосовал на выборах мэра Москвы.
Владимир Путин проголосовал на выборах мэра Москвы.
kremlin.ru

9 сентября в России проходил единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тысячи выборов разного уровня.

Владимир Путин проголосовал на выборах мэра Москвы.
Владимир Путин проголосовал на выборах мэра Москвы.
kremlin.ru

Уже ночью, с «борта № 1», летевшего во Владивосток, президент РФ поздравил Сергея Собянина с победой на выборах.

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