Конфуз: Путин неправильно вводил бюллетень в КОИБ на выборах

Президент РФ Владимир Путин при голосовании на выборах мэра Москвы неправильно вводил свой бюллетень в комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), поэтому аппарат не сразу принял документ, сообщает ТАСС .

«Оказалось, что президент не той стороной положил бюллетень, он положил его в открытую, а у нас КОИБы заточены на то, чтобы соблюдать тайну голосования», — пояснила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Президент, как человек открытый, два раза пытался ввести так, КОИБ сказал, что это неправильно, и с третьего раза бюллетень был принят», — добавила глава ЦИК.

«Бюллетень неустановленной формы»: Путин и умная урна для голосования pic.twitter.com/qgbeK9xrcy — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 сентября 2018 г.

Путин голосовал на избирательном участке № 2151 в Российской академии наук на улице Косыгина, пишет Lenta.ru.

Владимир Путин проголосовал на выборах мэра Москвы. kremlin.ru

9 сентября в России проходил единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тысячи выборов разного уровня.

Владимир Путин проголосовал на выборах мэра Москвы. kremlin.ru

Уже ночью, с «борта № 1», летевшего во Владивосток, президент РФ поздравил Сергея Собянина с победой на выборах.