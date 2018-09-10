В одном из регионов Сибири прогнозируют второй тур выборов

По данным ГАС «Выборы», на утро 10 сентября, первый секретарь хакасского регионального отделения КПРФ Валентин Коновалов получает 43,99% голосов.

За действующего главу Хакасии Виктора Зимина проголосовали 34,85%.

Предприниматель-эсер Андрей Филягин набирает 10,4%, а бизнесмен из «Партии роста» Александр Мяхар — 6%.

Таким образом, Хакасия — единственный регион в СФО, в котором можно ожидать второй тур выборов.

Наибольшее количество голосов коммунист Коновалов набрал в Боградском районе — 56,7%, в Абазе за него проголосовали 54,3%. Много голосов дал и Абакан — 44,8% против 24,3% у Зимина, пишет Тайга.инфо.

Действующего главу ощутимо поддержали в Ширинском районе Хакасии, где он получил 66,3%.

Низкая поддержка населения

В апреле СМИ сообщали о возможной отставке Виктора Зимина, однако этого не произошло. Известно, что у Зимина — низкая поддержка среди населения республики.

По мнению главы холдинга «Петербургская политика» Михаила Виноградова, слабые позиции губернатора Зимина, в частности, связаны с арестами высокопоставленных чиновников в администрации региона.

Свою роль мог сыграть громкий коррупционный скандал, связанный с главой администрации правительства Хакасии Владимиром Бызовым, который стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и взятке в сфере закупок медицинского оборудования и лекарственных препаратов в 2015—2016 годах. В январе 2017-го уволен.

Виктор Зимин возглавил Хакасию в 2008 году, в 2013-м избрался на второй срок, получив 63,41% голосов.

Отдых с Путиным и Шойгу

Виктор Зимин — протеже министра обороны Сергея Шойгу. Именно он в свое время рекомендовал Зимина на эту должность, рассказал источник, близкий к администрации президента. Шойгу любит отдыхать в республике (в частности, на рыбалке — в компании Путина, глав Тувы и Хакасии. Однако во время тувинских «каникул-2018» в августе Зимина не заметили на отдыхе российского лидера и главы Минобороны, — прим.ред.).

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9 сентября в России проходил Единый день голосования. Выборы регионального и местного уровней, а также довыборы в Государственную Думу проводились в 80 субъектах федерации.