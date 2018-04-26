Власти Хакасии собрались строить автомобильную дорогу на Алтай до Бийска

По словам Зимина, сейчас, чтобы проехать окружным путем из Абакана в Бийск, нужно преодолеть 1100 километров. А напрямую гораздо ближе — 437 километров. Глава республики считает, что появление новой автотрассы объединит Хакасию с Алтаем, при этом пользу получат Тува, Кузбасс и Новосибирская область. При этом, чтобы проложить дорогу до Бийска, нужно будет вести ее либо через территорию Кемеровской области, либо через Республику Алтай.

Напомним, что в 2015 году бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев предложил соединить федеральные трассы Чуйский тракт (тогда она называлась М-52) и "Енисей" (М-5), соединительная дорога пролегала бы по территории Кузбасса. Этот проект также позволял бы республикам Тыва и Хакасия лучше быстрее выходить на Алтай.

А в 2017 году появилась идея соединения автодорогой, пробитой через горы, Тувы и Республики Алтай. Глава региона Шолбан Кара-оол предложил построить выход из республики на запад для соединения с Чуйским трактом.

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