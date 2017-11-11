Новая дорога из Тувы на Алтай "заберет" часть алтайского турпотока

Выходящая к Чуйскому тракту автодорога из Тувы позволит привлечь в республику часть алтайского турпотока, сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики Шолбана Кара-оола.
"С приближением нового маршрута федеральной трассы к южной границе Тувы прямо напрашивается строительство через Монгун-Тайгу автомобильной связки с Чуйским трактом на Алтае. То есть республика, открывая транзитный коридор между нашими регионами, получает реальную возможность привлечь к себе часть алтайского турпотока. А он составляет до 2 млн человек в год", — сказал Кара-оол.
По данным агентства, сейчас Туву посещают около 65 тыс. туристов в год, за пять лет турпоток вырос на 25%.
Ранее altapress.ru писал, что дорогу хотят строить в сторону Кош-Агача через Монгун-Тайгинский район Тувы. По словам Кара-оола, там довольно сложные ландшафтные поверхности. Это усложняет строительные работы. Однако это направление выгодно для Тувы, считает глава республики.
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