Конница, очередь, оконфузившийся подарок: как прошел визит Путина к королю Саудовской Аравии

14 октября президент РФ Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию, где не был с 2007 года.

Необычные моменты визита заметили журналисты кремлевского пула.

Конница

От аэропорта Эр-Рияда до дворцового комплекса «Аль-Ямама» (место встречи российского лидера с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом) Владимир Путин доехал на бронированном лимузине Aurus, пишет 360tv.ru.

Группа конных всадников с флагами России и Саудовской Аравии скакала рядом с автомобилями.

Какой размах! Кортеж Путина в Эр-Рияде pic.twitter.com/vuIoLlSA5e — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 14 октября 2019 г.

Кортеж в сопровождении мотоциклов выехал из аэропорта. Но после того, как лимузин президента РФ въехал на территорию резиденции саудовского короля, автомобиль стала сопровождать конница.

Количество автомобилей подсчитать невозможно.

Подарки

Традиционно, лидеры двух стран обменялись подарками. Владимир Путин передал королю камчатского кречета. Но с хищной птицей случился конфуз — при передаче «крылатого сувенира» кречет Альфа нагадила прямо на мраморный пол дворца <от волнения, как пояснил сокольничий>. Присутствующие сделали вид, что не заметили этого.

Путин, король Сальман и подарок монарху - охотничий кречет Альфа pic.twitter.com/O6lofL4qbk — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 октября 2019 г.

В ответ король подарил Владимиру Путину картину с изображением национального коврового орнамента.

А наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман получил от российского лидера изделие из бивня мамонта. Что это за «сувенир» — не уточняется.

Гимн

Во дворце королевский духовой оркестр встретил Владимира Путина исполнением российского гимна. Но, по всей видимости, партитура оказалась достаточно сложной для точного попадания в мелодию.

Оркестр в королевском дворце в Эр-Рияде исполнил российский гимн. Старались pic.twitter.com/vqDMeYAbXM — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 14 октября 2019 г.

Исправить государственный гимн «мимо нот» смог трубач, который перекрыл большую часть инструментов и увел всех на коду.

Очередь

После участники делегаций начали представляться Владимиру Путину и королю Аль Сауду. Очередь растянулась на несколько десятков метров. Все хотели пожать руку российскому лидеру.

Все хотят пожать руку Путину pic.twitter.com/bBhDa6s3rd — RT на русском (@RT_russian) 14 октября 2019 г.

Электрокар

После закрытой части встречи президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд отправились на публичную часть переговоров на электрокаре.

Владимир Путин с королем Саудовской Аравии. kremlin.ru

Итоги

По итогам заседания российско-саудовского экономического совета Владимир Путин заявил, что прошедшие переговоры оказались конструктивными и деловыми.

Визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию. kremlin.ru

Подписано около трех десятков финансовых договоров на совместные проекты в области нефтехимии и коммуникаций на сумму свыше двух миллиардов долларов. Самый крупный из них — сделка по авиализингу, согласно которой Россия и Саудовская Аравия совместно направят 700 млн долларов на создание новой лизинговой компании воздушных судов в России.