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Жизнь

Путин подарил саудовскому королю кречета. У хищной птицы «случился понос»

У камчатского кречета, которого президент РФ Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Салману бин Абдель-Азизу Аль Сауду, начался понос от волнения, сообщает «Коммерсантъ».

Владимир Путин с королем Саудовской Аравии.
Владимир Путин с королем Саудовской Аравии.
kremlin.ru

Сокольничий (работает гендиректором российско-киргизского соколиного центра «Мурас», который базируется на Иссык-Куле) рассказал, что кречета зовут Альфа. Птица — девочка, первая из выводка чемпионов, от которых удалось получить потомство.

Перед церемонией обмена подарками ему пришлось успокаивать кречета два дня. Несмотря на это, птица все равно нервничала.

«Совсем не волноваться нельзя! Это же такие люди! Король, президент! Любой разнервничается!» — сказал сокольничий.

Перед вручением королю Альфа сходила в туалет пять раз. Во время обмена подарками кречет снова опорожнил кишечник, содержимое которого оказалось прямо на мраморном полу дворца. Но присутствующие не обратили внимания на произошедшее. Или тактично сделали вид, что не обратили.

Сокольничий признался, что ему тяжело расставаться с питомцем. Он рассказал, что Альфа — умная птица и «будет звездой» в королевстве.

Саудовский король отметил, что переименует кречета и даст ему имя, на которое птица будет откликаться, пишет Lenta.ru.

14 октября Владимир Путин впервые с 2007 года прибыл в Саудовскую Аравию. Главы государств обменялись подарками. Путин вручил королю камчатского кречета, саудовский лидер поблагодарил президента и в ответ вручил ему картину.

Телефонный звонок

В 2017 году Владимир Путин прервал заседание Совета при президенте по культуре и искусству из-за звонка саудовского короля. Телефонный звонок, из-за которого Владимир Путин прервал заседание Совета по культуре, поступил от короля Саудовской Аравии. Это подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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