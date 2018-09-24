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Конституционный суд временно отстранил от должности президента Молдавии

Председатель Конституционного суда (КС) Молдавии Михай Поалелунжь сообщил о принятии решении временно отстранить от должности президента Игоря Додона, чтобы председатель парламента или премьер могли назначить двух министров, пишет «МК».

Президент Молодовы Игорь Додон.
Президент Молодовы Игорь Додон.
kremlin.ru

Речь идет о назначении министром здравоохранения Сильвии Рады и Николая Чубаки — министром сельского хозяйства. Додон выступил против предложения премьера Павла Филипа о назначении этих кандидатур.

Судья Поалелунжь сообщил, что при данных обстоятельствах временная отставка Додона оправдана, так как премьер повторно предложил эти кандидатуры, а президент вновь отказался.

Временная невозможность исполнять обязанности президента — процедура, которая уже несколько раз происходила в молдавской политике.

Ранние решения

Конституционный суд Молдовы принимал такое решение дважды — в этом и прошлом годах. В 2018-м КС констатировал невозможность президента Додона временно исполнять свои обязанности и временно передал полномочия спикеру парламента Андриана Канду. Временный и.о. президента подписал декреты о назначении новых министров, пишет sputnik.md.

В прошлом году происходила похожая ситуация, тогда подобным образом на пост министра обороны был назначен Евгений Стурза. Оба раза Игоря Додона отстраняли от должности из-за двойного отказа утвердить кандидатуры, предложенные премьер-министром страны.

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