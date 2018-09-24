Конституционный суд временно отстранил от должности президента Молдавии

Председатель Конституционного суда (КС) Молдавии Михай Поалелунжь сообщил о принятии решении временно отстранить от должности президента Игоря Додона, чтобы председатель парламента или премьер могли назначить двух министров, пишет «МК».

Речь идет о назначении министром здравоохранения Сильвии Рады и Николая Чубаки — министром сельского хозяйства. Додон выступил против предложения премьера Павла Филипа о назначении этих кандидатур.

Судья Поалелунжь сообщил, что при данных обстоятельствах временная отставка Додона оправдана, так как премьер повторно предложил эти кандидатуры, а президент вновь отказался.

Временная невозможность исполнять обязанности президента — процедура, которая уже несколько раз происходила в молдавской политике.

Ранние решения

Конституционный суд Молдовы принимал такое решение дважды — в этом и прошлом годах. В 2018-м КС констатировал невозможность президента Додона временно исполнять свои обязанности и временно передал полномочия спикеру парламента Андриана Канду. Временный и.о. президента подписал декреты о назначении новых министров, пишет sputnik.md.

В прошлом году происходила похожая ситуация, тогда подобным образом на пост министра обороны был назначен Евгений Стурза. Оба раза Игоря Додона отстраняли от должности из-за двойного отказа утвердить кандидатуры, предложенные премьер-министром страны.