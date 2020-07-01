Конституция: перезагрузка. Прогнозы и последствия голосования 1 июля

Голосование по внесению поправок в российскую Конституцию проходит по всей стране 1 июля. В данный момент, пожалуй, никто не сомневается, что большинство избирателей проголосует за предложенный пакет изменений в Основной закон. Впрочем, относительно того, как проходит это процедура, о чем говорит голосование и какие последствия оно будет иметь, — мнения разделились.

В условиях пандемии за поправки в Конституцию РФ можно проголосовать на дому.

Эмоции , но не разум

Напомним, что гражданам РФ предлагается проголосовать за или против целого пакета изменений Конституции, которые касаются самых разных сторон жизни российского общества — от вопросов брака до исторического наследия и от практики обращения с животными до перераспределения полномочий между органами государственной власти.

Однако, как представляется, содержательная часть поправок Основного закона в общественной дискуссии, разгоревшейся вокруг того, стоит поддерживать предлагаемый пакет изменений или нет, отошла на второй план.

«Агитация вокруг голосования свелась к тому, что все вылилось в формулу — голосовать за Путина или против него. Во многом в таком упрощенном подходе виновата оппозиция, которая „ухватилась“ за обнуление сроков президента. Однако на самом деле сделать это можно было и без внесения изменений в Конституцию. Так или иначе эмоциональное пересилило рациональное. И сторонники, и противники президента идут голосовать за него или против. Содержательная часть пакета поправок осталась позади», — полагает политолог Константин Лукин.

В условиях пандемии за поправки в Конституцию РФ можно проголосовать на дому. Дмитрий Лямзин , ИД «Алтапресс»

Собеседник подчеркивает, что ситуация вокруг принятия поправок к Основному закону больше приобрела эмоциональный, нежели рациональный оттенок. Впрочем, как уверен эксперт, в той или иной степени это свойственно почти любой избирательной кампании.

Что же касается прогнозов итогов голосования по поправкам, то Константин Лукин уверен: свое «за» скажет больше людей, чем «против».

Константин Лукин,

политолог:

Вся социология говорит о том, что за поправки голосов будет точно больше, чем против. В целом, думаю, что одобрение составит около 60%. Явка на выборах точно составит более 50%.

В условиях пандемии за поправки в Конституцию РФ можно проголосовать на дому. Дмитрий Лямзин , ИД «Алтапресс»

Также собеседник высказался по поводу прогнозируемого поведения электоральных групп. По его мнению, в большинстве своем протестный электорат останется дома, а вот лояльный дойдет до избирательных участков.

Кроме того, политолог полагает, что города Алтайского края будут голосовать протестнее, чем села. Причем, важным фактором станет текущая ситуация в том или ином населенном пункте. Среди алтайских городов, говорит Константин Лукин, наиболее протестными могут оказаться Рубцовск и Камень-на-Оби.

Далеко идущие последствия

Политолог Сергей Асеев также уверен, что большинство российских избирателей поддержат поправки к Конституции.

Общественные наблюдатели на голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Дмитрия Лямзин , ИД «Алтапресс»

Сергей Асеев,

политолог:

Поддержка и явка будут далеко за 80%.

Также, по мнению эксперта, практика конституционного голосования с его протяженностью во времени (граждане РФ получили возможность прийти на избирательные участки с 25 июня) существенно отразится на будущем всей отечественной избирательной системы.

В условиях пандемии за поправки в Конституцию РФ можно проголосовать на дому. Дмитрий Лямзин , ИД «Алтапресс»

«Создается благоприятный образ электронного и дистанционного голосования для его масштабного распространения на выборах различного уровня», — отмечает собеседник.

Сергей Асеев уверен, что данная форма голосовая получит очень широкое применение в будущем. Внедрение подобной процедуры на постоянной основе — просто вопрос наличия необходимого финансирования.

И с этим мнением можно согласиться. Так, накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уже высказалась по данному поводу.

В условиях пандемии за поправки в Конституцию РФ можно проголосовать на дому. Дмитрий Лямзин , ИД «Алтапресс»

«Хочу отметить отличную организацию процесса голосования. Надо сказать, что все продумано до деталей, чтобы удобно было гражданам, чтобы их волеизъявление проходило абсолютно безопасно. Можно уже сегодня утверждать, что решение о проведении голосования в течение нескольких дней себя оправдало. Такая практика используется в целом ряде государств. Надо подумать, может быть, нам и впредь стоит использовать эту возможность», — весьма симптоматично заявила председатель верхней палаты российского парламента.

Гадание на голосовании «под грибком»

Лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова в беседе с «СК», говоря о прогнозах итогов конституционного голосования, заявила, что не видит смысла в гадании о цифрах, полученных «под грибком».

«Любые прогнозы — это дело неблагодарное, а в случае с голосованием по поправкам к Конституции тем более. Как можно делать анализ относительно голосования, которое проводится на детских площадках под грибками, рядом с мусорными баками и вообще никак не контролируется?!» — говорит персек алтайского крайкома КПРФ.

В условиях пандемии за поправки в Конституцию РФ можно проголосовать на дому. Дмитрий Лямзин , ИД «Алтапресс»

Мария Прусакова,

первый секретарь крайкома КПРФ:

Думаю, мы в итоге увидим цифры, которые уже ранее были обозначены администрацией президента в качестве желаемых. Такое голосование дискредитирует и процесс выборов, и Основной закон как таковой.

Резюмируя свое отношение к запущенному в стране голосованию, Мария Прусакова добавила: «Уверена, что данная процедура лишена здравого смысла».

Люди любят «шутку юмора»

О неблагодарности выборных прогнозов заявил в беседе с нашей редакцией и политолог Михаил Литвинов, который, впрочем, дал понять, что наши граждане умеют удивлять.

В условиях пандемии за поправки в Конституцию РФ можно проголосовать на дому. Дмитрий Лямзин , ИД «Алтапресс»

Михаил Литвинов,

политолог:

Лет 15 назад я зарекся давать какие-либо прогнозы относительно голосования. Наш избиратель очень специфический и, что называется, любит шутку юмора. Поэтому моя принципиальная позиция — не давать подобных прогнозов.

Как в итоге разложатся голоса по результатам голосования 1 июля, мы узнаем совсем скоро. Доля голосов «за» и «против», явка и статистическая раскладка по регионам — это одно, а вот то, как вносимые изменения в Основной закон скажутся на жизни страны и ее жителей — совсем другое. И вот здесь для оценки последствий, скорее всего, потребуется куда больше времени.