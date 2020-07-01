Конституция: перезагрузка. Прогнозы и последствия голосования 1 июля

Эмоции, но не разум
Напомним, что гражданам РФ предлагается проголосовать за или против целого пакета изменений Конституции, которые касаются самых разных сторон жизни российского общества — от вопросов брака до исторического наследия и от практики обращения с животными до перераспределения полномочий между органами государственной власти.
Однако, как представляется, содержательная часть поправок Основного закона в общественной дискуссии, разгоревшейся вокруг того, стоит поддерживать предлагаемый пакет изменений или нет, отошла на второй план.
«Агитация вокруг голосования свелась к тому, что все вылилось в формулу — голосовать за Путина или против него. Во многом в таком упрощенном подходе виновата оппозиция, которая „ухватилась“ за обнуление сроков президента. Однако на самом деле сделать это можно было и без внесения изменений в Конституцию. Так или иначе эмоциональное пересилило рациональное. И сторонники, и противники президента идут голосовать за него или против. Содержательная часть пакета поправок осталась позади», — полагает политолог Константин Лукин.
Собеседник подчеркивает, что ситуация вокруг принятия поправок к Основному закону больше приобрела эмоциональный, нежели рациональный оттенок. Впрочем, как уверен эксперт, в той или иной степени это свойственно почти любой избирательной кампании.
Что же касается прогнозов итогов голосования по поправкам, то Константин Лукин уверен: свое «за» скажет больше людей, чем «против».
Константин Лукин,
политолог:
Вся социология говорит о том, что за поправки голосов будет точно больше, чем против. В целом, думаю, что одобрение составит около 60%. Явка на выборах точно составит более 50%.
Также собеседник высказался по поводу прогнозируемого поведения электоральных групп. По его мнению, в большинстве своем протестный электорат останется дома, а вот лояльный дойдет до избирательных участков.
Кроме того, политолог полагает, что города Алтайского края будут голосовать протестнее, чем села. Причем, важным фактором станет текущая ситуация в том или ином населенном пункте. Среди алтайских городов, говорит Константин Лукин, наиболее протестными могут оказаться Рубцовск и Камень-на-Оби.
Далеко идущие последствия
Политолог Сергей Асеев также уверен, что большинство российских избирателей поддержат поправки к Конституции.
Сергей Асеев,
политолог:
Поддержка и явка будут далеко за 80%.
Также, по мнению эксперта, практика конституционного голосования с его протяженностью во времени (граждане РФ получили возможность прийти на избирательные участки с 25 июня) существенно отразится на будущем всей отечественной избирательной системы.
«Создается благоприятный образ электронного и дистанционного голосования для его масштабного распространения на выборах различного уровня», — отмечает собеседник.
Сергей Асеев уверен, что данная форма голосовая получит очень широкое применение в будущем. Внедрение подобной процедуры на постоянной основе — просто вопрос наличия необходимого финансирования.
И с этим мнением можно согласиться. Так, накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уже высказалась по данному поводу.
«Хочу отметить отличную организацию процесса голосования. Надо сказать, что все продумано до деталей, чтобы удобно было гражданам, чтобы их волеизъявление проходило абсолютно безопасно. Можно уже сегодня утверждать, что решение о проведении голосования в течение нескольких дней себя оправдало. Такая практика используется в целом ряде государств. Надо подумать, может быть, нам и впредь стоит использовать эту возможность», — весьма симптоматично заявила председатель верхней палаты российского парламента.
Гадание на голосовании «под грибком»
Лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова в беседе с «СК», говоря о прогнозах итогов конституционного голосования, заявила, что не видит смысла в гадании о цифрах, полученных «под грибком».
«Любые прогнозы — это дело неблагодарное, а в случае с голосованием по поправкам к Конституции тем более. Как можно делать анализ относительно голосования, которое проводится на детских площадках под грибками, рядом с мусорными баками и вообще никак не контролируется?!» — говорит персек алтайского крайкома КПРФ.
Мария Прусакова,
первый секретарь крайкома КПРФ:
Думаю, мы в итоге увидим цифры, которые уже ранее были обозначены администрацией президента в качестве желаемых. Такое голосование дискредитирует и процесс выборов, и Основной закон как таковой.
Резюмируя свое отношение к запущенному в стране голосованию, Мария Прусакова добавила: «Уверена, что данная процедура лишена здравого смысла».
Люди любят «шутку юмора»
О неблагодарности выборных прогнозов заявил в беседе с нашей редакцией и политолог Михаил Литвинов, который, впрочем, дал понять, что наши граждане умеют удивлять.
Михаил Литвинов,
политолог:
Лет 15 назад я зарекся давать какие-либо прогнозы относительно голосования. Наш избиратель очень специфический и, что называется, любит шутку юмора. Поэтому моя принципиальная позиция — не давать подобных прогнозов.
Как в итоге разложатся голоса по результатам голосования 1 июля, мы узнаем совсем скоро. Доля голосов «за» и «против», явка и статистическая раскладка по регионам — это одно, а вот то, как вносимые изменения в Основной закон скажутся на жизни страны и ее жителей — совсем другое. И вот здесь для оценки последствий, скорее всего, потребуется куда больше времени.