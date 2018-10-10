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Конституцию Р. Ф. могут изменить из-за президента и правительства

Председатель Конституционного суда (КС) Р. Ф. Валерий Зорькин допустил «точечные изменения» в Конституцию России для восстановления системы сдержек и противовесов, пишет «РГ».

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.
Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.
kremlin.ru

В действующей редакции основного закона страны заметно «отсутствие должного баланса в системе сдержек и противовесов, крен в пользу исполнительной ветви власти, недостаточная четкость в распределении полномочий между президентом и правительством», считает глава КС.

Смысл Конституции позволяет «адаптировать этот текст к меняющимся социально-правовым реалиям», отметил Зорькин.

По словам главы КС РФ, нынешняя редакция Конституции позволяет противопоставить «органы местного самоуправления органам государственной власти» и дает четкого разграничения полномочий между федерацией и регионами, пишет polit.ru.

Досрочные выборы президента

Ранее Telegram-канал «Незыгарь» сообщил, что перед 25-летием принятия основного закона может быть запущена конституционная реформа, в результате которой появится новый конституционный орган власти и будут инициированы досрочные выборы президента РФ в марте 2019 года.

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