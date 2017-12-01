Глава Конституционного суда предложил ввести в России гарантированный доход

Выступая на IV Юридическом форуме стран БРИКС в Москве, Зорькин пояснил, что имеет в виду ежемесячные выплаты, которые будут сохраняться за получателем и в том случае, если он имеет место работы и постоянный доход.

Такой механизм может "создать барьеры против рыночного эгоизма и растущей нищеты", считает Зорькин.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе большого ежегодного интервью российским телеканалам признал бедность "одной из самых кричащих проблем" современной экономики и заявил, что социальная система не вполне справедлива, потому что "размазывает все тонким слоем", пишет polit.ru.

Справка

Система гарантированного дохода с 1 января текущего года в качестве эксперимента введена в Финляндии: около двух тысяч безработных получают почти 600 долларов в месяц, при этом от них не требуют отчитываться об активном поиске работы, но даже если они найдут работу, гарантированного дохода их не лишат.

Летом 2016 года референдум по введению гарантированного дохода прошел в Швейцарии. В случае принятия соответствующего закона каждый взрослый швейцарец ежемесячно получал бы 2,5 тысяч швейцарских франков (примерно 2260 евро), каждый ребенок – 625 швейцарских франков (около 565 евро). Однако швейцарцы проголосовали против введения в стране системы безусловного основного дохода.