Российский премьер Медведев рассказал о причинах бедности

Бедность остается одной из самых кричащих проблем экономики, заявил председатель российского правительства Дмитрий Медведев в интервью тележурналистам. Об этом пишет Газета.ru.
Дмитрий Медведев,
председатель правительства РФ:
— Бедность — это одна из самых кричащих проблем нашей современной экономики, и сама бедность является оборотной стороной недоразвитости в экономике, потому что не может быть ситуации, когда экономика находится в слабом состоянии, а бедных вообще нет.
По словам премьер-министра, бороться с бедностью надо за счет консолидированных усилий.
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