"Деньги есть": Дмитрий Медведев рассказал о пенсиях россиян

— Хочу официально абсолютно сказать от имени правительства и от имени Пенсионного фонда: в этом смысле всё в порядке в Пенсионном фонде. Деньги на выплаты пенсий в полном объёме есть и никаких проблем не будет, вообще никаких проблем не будет.