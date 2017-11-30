"Деньги есть": Дмитрий Медведев рассказал о пенсиях россиян

О ситуации с выплатой пенсий в России рассказал глава правительства Дмитрий Медведев во время встречи с представителями телеканалов. Об этом пишет RT.
Дмитрий Медведев,
председатель правительства РФ:
— Хочу официально абсолютно сказать от имени правительства и от имени Пенсионного фонда: в этом смысле всё в порядке в Пенсионном фонде. Деньги на выплаты пенсий в полном объёме есть и никаких проблем не будет, вообще никаких проблем не будет.
По словам премьера, выплата пенсий — это "исключительно чувствительная тема, по которой не может быть никаких двусмысленностей".
Дмитрий Медведев,
председатель правительства РФ:
— Деньги есть, всё будет выплачиваться.
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