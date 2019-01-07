Король Малайзии отрекся от престола после женитьбы на россиянке

Это первый случай отречения в истории страны. Причины решения не уточняются. «Его Величество официально проинформировал об этом Конференцию правителей, направив письмо», — говорится в заявлении придворного чиновника.
По информации издания, Мухаммад V намерен вернуться на руководящую должность в родной штат (султанат) Келантан.
Свадьба монарха и Оксаны Воеводиной прошла 22 ноября в подмосковной Барвихе. На торжестве не было алкоголя, а вся еда была халяльной. Невеста вышла к публике в русском наряде, а ее жених — в малайзийской традиционной одежде. За полгода до этого девушка приняла ислам и взяла мусульманское имя Рихана, а также научилась носить хиджаб.
В соответствии с законодательством Малайзии должность короля является выборной. Главу государства выбирают сроком на пять лет из девяти султанов — правителей штатов.