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Политика
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Король Малайзии отрекся от престола после женитьбы на россиянке

Король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола, сообщает издание Star. В ноябре он женился на обладательнице титула «Мисс Москва» 2015 года Оксане Воеводиной.

Куала-Лумпур, столица Малайзии.
Куала-Лумпур, столица Малайзии.
СС0

Это первый случай отречения в истории страны. Причины решения не уточняются. «Его Величество официально проинформировал об этом Конференцию правителей, направив письмо», — говорится в заявлении придворного чиновника.

По информации издания, Мухаммад V намерен вернуться на руководящую должность в родной штат (султанат) Келантан.

Свадьба монарха и Оксаны Воеводиной прошла 22 ноября в подмосковной Барвихе. На торжестве не было алкоголя, а вся еда была халяльной. Невеста вышла к публике в русском наряде, а ее жених — в малайзийской традиционной одежде. За полгода до этого девушка приняла ислам и взяла мусульманское имя Рихана, а также научилась носить хиджаб.

В соответствии с законодательством Малайзии должность короля является выборной. Главу государства выбирают сроком на пять лет из девяти султанов — правителей штатов.

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