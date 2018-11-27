История любви: появились фото со свадьбы короля Малайзии и «Мисс Москвы»

В подмосковной Барвихе прошла свадьба Верховного правителя (короля) Малайзии, Султана Мухаммада V Фариса и обладательницы титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаны Воеводиной, сообщает Islam News. Церемония бракосочетания состоялась в концертном зале Barvikha Concert Hall 22 ноября.

Дорого-богато

На фото со сказочного праздника видно, что зал богато украсили белыми цветами. Свадьба состоялась по русскому обычаю, но с элементами малазийской свадьбы.

Традиционно свадебная церемония в Малайзии проводится в национальных костюмах и на специальном помосте, пишет yenicag.ru. Это особая деревянная беседка, красиво украшенная цветами. 49-летний жених вышел к публике в малайзийском национальном наряде, а невеста предстала в русском наряде.

Торжество прошло без алкоголя, а еда была халяльной. По информации издания Super, Оксана полгода назад приняла ислам и взяла мусульманское имя Рихана, а также научилась носить хиджаб.

Опубликованы фото и видео с королевской свадебной церемонии.

Король в Малайзии — выборная должность. Срок королевствования Мухаммада V закончится в 2022 году, а настоящая власть в стране принадлежит правительству, пишет wmj.ru. Королевой Оксана называться все равно не сможет: эта опция доступна лишь мусульманкам «по рождению».

Королева красоты

Будущая королева завоевала титул «Мисс Москва» в 2015 году, когда ей исполнилось 22 года, пишет Lenta.ru. Она окончила РГЭУ имени Плеханова и рассказывала, что занималась дизайном одежды и купальников.

«В будущем „Мисс Москва-2015“ мечтает стать телеведущей и запустить собственную линию одежды, а среди своих увлечений она назвала фотографию и дизайн аксессуаров», — писали СМИ сразу после завершения конкурса красоты.

Сайт tjournal.ru опубликовал фото будущей королевы из Instagram московской красавицы, где девушка позирует отнюдь не в хиджабе.

Видео «Коронный номер» с конкурса красоты, где девушки дефилируют в купальниках.

Ранее сообщалось, что 22-летняя студентка МГУ Айна Джабраилова — племянница миллиардера и экс-сенатора от Чечни Умара Джабраилова — вышла замуж. Невеста за торжество сменила два платья. Оба — от ливанских дизайнеров. Невесте собрали 23 чемодана (от Louis Vuitton, Etro и Versace) приданого: с постельным бельем, одеждой, сумочками, украшениями. Говорят, они и пустые-то стоят 20 миллионов, закупали по всей Европе.