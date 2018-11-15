23 чемодана приданого: опубликованы фото со свадьбы племянницы российского миллиардера

22-летняя студентка МГУ Айна Джабраилова — племянница миллиардера и экс-сенатора от Чечни Умара Джабраилова — вышла замуж. Ее избранник — 26-летний Хайдар Шерипов. Торжество прошло в столичном банкетном зале Safisa.

Зал утопал в золоте и огромных букетах. Двухметровый торт, 600 гостей, изысканные деликатесы. Невеста весь вечер принимала поздравления в беседке из живых цветов, а на сцене выступали чеченские артисты. Но жениха, согласно традициям, на этом гулянии не было — для него устроили отдельное торжество.

Невеста за торжество сменила два платья. Оба — от ливанских дизайнеров общей стоимостью 30 миллионов рублей. На голове — роскошная тиара с бриллиантами, которую ей подарили родители, пишет mail.ru.

Невесте собрали 23 чемодана (от Louis Vuitton, Etro и Versace) приданого: с постельным бельем, одеждой, сумочками, украшениями. Говорят, они и пустые-то стоят 20 миллионов, закупали по всей Европе.

Сам Умар Джабраилов, который, по слухам, и оплатил многомиллионную свадьбу, на торжестве замечен не был.

Стрельба в Москве

Ранее сообщалось, что в августе 2017 года Джабраилова задержали поздно ночью после жалобы охраны отеля Four Seasons, что у них в лифте катается мужчина с пистолетом в руках. В 633-м номере бойцы обнаружили бизнесмена. На потолке и на полу номера были многочисленные дырки от пуль.

Экс-сенатор объяснял стрельбу в гостинице досадной оплошностью и неумением обращаться с оружием. Он якобы отдыхал в номере и решил проверить наградной пистолет «Ярыгина», которым за несколько лет ни разу не воспользовался. Но так как опыта обращения с оружием у него вообще не было, он случайно несколько раз выстрелил вверх.

Миллиардер прошел психиатрическую экспертизу. Впоследствии Умар Джабраилов, устроивший стрельбу в отеле Four Seasons, был оштрафован на 4 тыс. рублей за употребление наркотиков.