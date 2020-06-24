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Политика

Коронавирус обнаружили в делегации президента, прилетевшего на Парад Победы

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, в делегации которого выявили случаи инфицирования COVID-19, возвращается обратно в Бишкек, сообщает официальный сайт главы государства.

Сооронбай Жээнбеков, президент Киргизии.
Сооронбай Жээнбеков, президент Киргизии.
instagram.com/sooronbai_zheenbekov_official.

Жээнбеков прибыл в Москву для участия в мероприятиях, приуроченных к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Однако решил воздержаться.

«Его участие было бы оценено как безответственный шаг по отношению к тем, кто принимает участие в мероприятиях», — говорится в сообщении.

Отмечают, что в связи с пандемией состав делегации «был узкий, все регулярно сдавали тест». По прилету в Москву все снова сдали тест, положительный результат оказался у завотделом внешней политики аппарата президента и одного сотрудника охраны.

«В Бишкеке будет соблюден весь алгоритм в отношении тех, у кого анализ показал положительный результат — 14 дней самоизоляции. Президент и другие лица также уйдут на самоизоляцию до выхода результатов анализа», — подчеркнули на сайте Жээнбекова.

Президент Кыргызской Республики прибыл в Россию 23 июня. Планировалось, что он не только примет участие в военном параде на Красной площади Москвы, но и возложит цветы к Могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены.

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