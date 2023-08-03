КПРФ не допустили до участия в выборах губернатора в Алтайском крае

Коммунистическую партию РФ в Алтайском крае не допустили до участия в губернаторских выборах из-за недобора подписей муниципальных депутатов.

Всего кандидатка от КПРФ Мария Прусакова получила 346 листов поддержки.

Чтобы пройти муниципальный фильтр и зарегистрироваться в качестве кандидата, нужно собрать 502 подписи.

Однако, несмотря на недопуск к выборам, коммунисты все равно планируют участвовать в политическом процессе.

Сейчас партия решает, что рекомендовать сторонникам делать на выборах - голосовать за любого кандидата, кроме действующего губернатора, портить бюллетень или вообще не идти на выборы.

Окончательное решение по этому поводу Мария Прусакова озвучит в начале сентября.

Ранее коммунисты России предложили перенести день начала Второй мировой войны.