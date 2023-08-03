3 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Политика

КПРФ не допустили до участия в выборах губернатора в Алтайском крае

Коммунистическую партию РФ в Алтайском крае не допустили до участия в губернаторских выборах из-за недобора подписей муниципальных депутатов.

Мария Прусакова.
Мария Прусакова.
АКЗС.

Всего кандидатка от КПРФ Мария Прусакова получила 346 листов поддержки.

Чтобы пройти муниципальный фильтр и зарегистрироваться в качестве кандидата, нужно собрать 502 подписи.

Однако, несмотря на недопуск к выборам, коммунисты все равно планируют участвовать в политическом процессе.

Сейчас партия решает, что рекомендовать сторонникам делать на выборах - голосовать за любого кандидата, кроме действующего губернатора, портить бюллетень или вообще не идти на выборы.

Окончательное решение по этому поводу Мария Прусакова озвучит в начале сентября.

Ранее коммунисты России предложили перенести день начала Второй мировой войны.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость