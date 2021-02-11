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Политика

Прусакова и рычаг управления. КПРФ в Алтайском крае переизберет первого секретаря

22 февраля в Барнауле пройдет отчетно-выборная конференция КПРФ, на которой коммунисты переизберут первого секретаря, пишет «Политсибру».

Мария Прусакова и Вероника Лапина.
Мария Прусакова и Вероника Лапина.
Анна Зайкова.

На конференции выберут краевой комитет и контрольно-ревизионную комиссию, пройдет отчет крайкома о работе за два года и определение делегатов на Съезд ЦК в Москве. Он пройдет в апреле.

Известно, что действующий первый секретарь крайкома, депутат краевого парламента Мария Прусакова сохранит свой пост. Пока, по данным источников, она единственный кандидат.

Отчетно-выборная конференция КПРФ должна была пройти еще в декабре 2020 года, но этому помешал коронавирус.

Мария Прусакова возглавила региональное отделение партии в мае 2016 года.

Ранее главная алтайская коммунистка дала большое интервью altapress.ru, в котором рассказала что думает о выборах, Навальном и краевой власти. Также она заявила о своей решимости избраться в Госдуму.

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