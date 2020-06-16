Красная линия: Зюганов ответил Путину по поводу Конституции. Видео

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на Youtube-канале «Красная линия» ответил президенту РФ Владимиру Путину, который назвал выводы партии о поправках к Конституции странными.

«Мы против диктата президента. Любого. Мы против господства олигархии. Любой, в любом составе», — сказал Зюганов.

Лидер КПРФ отметил, что нельзя отдавать неограниченную власть одному человеку.

Ранее Путин прокомментировал критику поправок к Конституции, в которых представители КПРФ усмотрели появление в стране диктатуры. И назвал выводы коммунистов на этот счет странными.

Коммунистическая позиция

В начале июня Зюганов объявил, что члены КПРФ не могут голосовать за обновленный Основной закон, поскольку в нем не учли большинства их предложений и Конституцию нужно еще доработать.

В регионах не поддержали решение, что КПРФ будет выступать против поправок. Зюганов решил провести совещание с главами региональных ячеек, чтобы предотвратить раскол в партии.

Ему удалось убедить однопартийцев, но они решили готовить протесты против поправок, что не поддержало руководство партии.