«Красные» идут на штурм бийской крепости. КПРФ пишет Путину в надежде снять главу наукограда

Фракция КПРФ в Бийской гордуме направила письмо в адрес президента РФ Владимира Путина. Коммунисты сообщают, что пытаются инициировать отставку мэра города Александра Студеникина, а также просят главу государства вмешаться в ситуацию, поскольку губернатор края Виктор Томенко на их обращение, направленное еще 18 декабря, якобы не отреагировал.

Копию письма получил и altapress.ru, чтобы разобраться, какие претензии предъявляет КПРФ действующему руководителю местной администрации. Список острых замечаний выглядит так.

Смертные грехи администрации

1. Мусорная реформа проведена ненадлежащим образом, в результате в городе пришлось вводить режим ЧС.

2. Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в Бийске идет с провалом. «Параметры по участию заявителей в программе не меняются в течение пяти лет. Одни и те же объекты ремонтируются несколько раз», — сказано в письме.

3. Капитальный ремонт в бассейне «Дельфин» длится более трех лет.

Наталья Водянова час раздавала автографы. Дмитрий Лямзин

4. Аукционная документация на объекты строительства размещается в недоработанном виде. Из-за этого нарушаются сроки выполнения работ, увеличиваются первоначальные суммы контрактов. В качестве примеров коммунисты приводят строительство сквера и парка в микрорайоне «Зеленый Клин» и строительство делового дворца на стадионе «Прогресс», а также создание сквера в заречной части города.

5. Объекты социальной направленности, переданные на обслуживание городу, приходят в упадок. В пример КПРФ приводит детскую площадку, подаренную городу несколько лет назад известной моделью Натальей Водяновой.

6. Комбинат школьного питания «Маяк», за которым закреплено 70% рынка, находится в стадии банкротства.

7. Муниципальное предприятие «Бийская служба спасения» находится в стадии банкротства.

«Горная страна». Бийский автотуркластер. Фото Владимира Бедарева.

8. Муниципальное предприятие «Трамвайное управление» уже признано банкротом.

9. К автотуристическому кластеру «Золотые ворота», созданному в 2011 году, до сих пор не подведен давно обещанный природный газ. Проблема газификации, по мнению коммунистов, существует на всей территории города.

10. В течение трех лет идет снижение собственных доходов муниципального бюджета «по всем прогнозируемым направлениям».

11. В администрации города сложился дефицит кадров. Уволились несколько специалистов, работавших в структурах жизнеобеспечения города несколько лет.

Администрация Бийска. yandex.ru/maps

Подписантов слишком мало

Письмо президенту страны подписали заместитель председателя гордумы Евгений Беляев и местный депутат Тимур Знагован.

Вряд ли, конечно, им ответит сам президент Путин. Но факт остается фактом: ни краевое правительство, ни партия «Единая Россия» (региональное отделение или местная фракция) пока не встали открыто на защиту Александра Студеникина, хотя претензии коммунистов тому озвучиваются уже несколько месяцев.

Также следует признать, что размещенная на сайте change.org петиция за отставку Студеникина пока собрала очень мало голосов горожан — всего 37 (на вечер 25 декабря). Мягко говоря, это провальный результат именно для самой КПРФ.

Александр Студеникин altapress.ru

Знакомый с ситуацией источник пояснил altapress.ru, что к главе Бийска у краевых властей есть, конечно, некоторые замечания. Но на фоне других глав городов Алтайского края Александр Студеникин выглядит большим профессионалом.

К тому же мэру Барнаула Вячеславу Франку список претензий при желании можно было бы составить более широкий и изощренный. А что тогда говорить про такие слабые в управлении города, как Славогород, Змеиногорск, Яровое?

Поэтому в правительстве Томенко сейчас не намерены всерьез рассматривать запрос КПРФ об отставке бийского градоначальника.