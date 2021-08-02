2 августа 26°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

«Красный» блогер-миллионник приедет в Алтайский край

Саратовский депутат Николай Бондаренко встретится с жителями Бийска и Рубцовска, сообщила пресс-служба Алтайского крайкома КПРФ.

Николай Бондаренко.
Николай Бондаренко.
https://vk.com/bondarenko_blog

Собрания будут посвящены предстоящим выборам. Помимо Бондаренко, в них примут участие кандидаты в депутаты Госдумы от КПРФ Мария Прусакова и Антон Арцибашев, а также кандидаты в депутаты АКЗС.

Также отмечается, что крайком отправил в избирательную комиссию Алтайского края жалобу на администрацию Барнаула из-за того, что чиновники в установленные сроки не ответили на заявку о предоставлении помещения для встречи.

Николай Бондаренко — автор YouTube-канала «Дневник депутата», на который подписано 1,55 млн человек. Также миллион подписчиков блогер имеет в Instagram.

Смотрите также
Подпишитесь на главные новости нашего сайта через соц-сети
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость