«Красный» блогер-миллионник приедет в Алтайский край

Собрания будут посвящены предстоящим выборам. Помимо Бондаренко, в них примут участие кандидаты в депутаты Госдумы от КПРФ Мария Прусакова и Антон Арцибашев, а также кандидаты в депутаты АКЗС.

Также отмечается, что крайком отправил в избирательную комиссию Алтайского края жалобу на администрацию Барнаула из-за того, что чиновники в установленные сроки не ответили на заявку о предоставлении помещения для встречи.

Николай Бондаренко — автор YouTube-канала «Дневник депутата», на который подписано 1,55 млн человек. Также миллион подписчиков блогер имеет в Instagram.